Maciej Stuhr o wygwizdaniu antyrasistowskiego gestu angielskich piłkarzy przez kibiców: "Myślę, że wyjdziemy z UE. To nie jest dla nas miejsce"

Jestem chrzescijanka i zle mi i wstyd i rzyg@ć mi sie chce a takze czuje sie opluta i obrazona jak tacy jak Pan Sthur opluwaja katolikow, wiare, Polske i Polakow. Tak przez takie gadanie mam czasem mysli ze jestesmy gorsi. Nie czuje pan ze to co pan robi to tak jakby pan zdradzal i rodakow i nasz kraj??? Nie widzi pan ze robi nam zla passe kpi, pluje i zyczy wszystkiego co najgorsze Polakom i Polsce? Polska to piekny bogato kulturowy i zabytkowy kraj, wielowymiarowy, kraj z okropna trudna i traumatyczna, bolesna historia, kraj ktory na nowo odrodzil sie jak feniks z popiolu. Ja jestem dumna i pelna podziwu ze Polska dala rade sie odrodzic po takiej przeszlosci. Ze jestesmy niezwyciezeni. Ja kocham swoj kraj, jestem z niego szczesliwa i dumna,ciesze sie ze jestem Polka i zyje w tym kraju. Ciesze sie z Naszych Siostr Polek, Naszych Braci Polakow, naszym pokoleniem, naszymi dziecmi. Po takich brutalnych czasach i historii powinnismy byc sami dla siebie siostrami i bracmi, powinnismy kochac sie, stac kazdy za kazdym murem, byc dla siebie wyrozumialym i milym. Wisimy to Tym ktorzy oddali swe zycie i krew by moc ratowac Nasz Dom- Polske i nasze zycie. Przysze zycia. Dlaczego my nie mozemy cieszyc sie i byc dumni z Naszego kraju i z siebue ta jak np. Dumni sa Amerykance na swoim dniu dziekczynienia czy niepodleglosci. Dlaczego sie wstydzimy, na codzien wzgardzamy siba,podkladamy se swinie, nienawidzimy sie,i pielegnujemy wszystki swoje zle cechy. Dlaczego, Pan Panie Sthurze dzieli Nas pan i naklania Nas do podzialiw i nienawisci? Dlaczego? Dlaczego Pan to robi?