Maciej Zakościelny ogłasza, że ruszyły prace nad "Kogel Mogel 5". Internauci: "Dlaczego wy to sobie robicie? To jak SADYZM"

Nowe odsłony "Kogla mogla" nie zachwyciły większości widzów

Maciej Zakościelny ogłasza "Kogel Mogel 5". Zdjęcia już ruszyły

Julia Wieniawa ekscytuje się piątą częścią "Kogla Mogla". Internauci nie są zachwyceni

Jakie to jest zmasakrowanie kultowej i śmiesznej serii; Serio? Ile jeszcze można odgrzewać tego samego kotleta? Każda kolejna cześć jest coraz bardziej żenująca. Wiedzieć kiedy skończyć, cenna umiejętność…; Nieee... Dlaczego wy to sobie robicie... To jak sadyzm; Każda kolejna cześć to jakiś dramat. Już nie to, co było. Nie bawi, tylko rozczarowuje; Kogel mogel ma tylko dwie części, reszta to żenada - komentowali zniesmaczeni internauci.