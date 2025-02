Maciej Zakościelny pochwalił się synami na Instagramie. Zabrał pociechy na EGZOTYCZNE ferie

Przed laty Maciej Zakościelny był jednym z najpopularniejszych aktorów w Polsce. Jego talent i przystojna aparycja sprawiły, że szczególnie uwielbiały go kobiety. W tym okresie był często porównywany do międzynarodowych gwiazd, a media ochrzciły go mianem "polskiego Brada Pitta" , odnosząc się do jego podobieństwa do amerykańskiego aktora.

To bardzo szeroki temat... Bycie ojcem nabiera teraz nowej definicji. To nie jest takie oczywiste; my mieliśmy inne wzorce. Ojcowie zarabiali na dom... (...) Teraz chodzi o to, żeby być obecnym ojcem, i mamy na to więcej przestrzeni. Chodzi o to, żeby być na maksa tu i teraz. Będąc tutaj, myślę o nich, nie o sobie. Myślę, co to doświadczenie im da... - powiedział.