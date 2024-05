Maciej Zakościelny pokazał GOŁĄ KLATĘ z okazji swoich 44. urodzin. Fanki zachwycone: "Jak wino" (FOTO)

Gość 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Fajny facet. Poznałam go wiele lat temu na planie "Kryminalnych". Mimo że wszyscy ciężko pracowali, aktorzy i ekipa, to znalazł chwilę, by zamienić słowo z fanami. Bardzo miło wspominam ten czas. 😘