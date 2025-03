Maciej Zakościelny pokazał kulisy przygotowań do roli drag queen

Niemal każdy aktor zapytany o motywację wyboru właśnie tego zawodu, na ogół odpowiada, że jego marzeniem było wcielanie się w skrajnie różne postaci. Doskonale wie o tym Maciej Zakościelny , który na przestrzeni ponad 20 lat kariery odgrywał role m.in. podkomisarza, chirurga, żołnierza, a nawet producenta muzycznego. Gwiazdor licznych filmów i seriali niedawno zachwycił publiczność swoimi wysoko punktowanymi popisami na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", które doprowadziły go do finału rywalizacji .

Zakościelny wystąpił w 2022 r. w kontynuacji kinowego przeboju "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach". Jego bohater, Kordian, dał się namówić przyjacielowi na metamorfozę, wcielając się w postać drag queen . Aktor wrócił wspomnieniami do tej szalonej przygody na planie, pokazując krok po kroku, jak wyglądała jego przemiana. Zyskując kobiece atrybuty, złożył życzenia z okazji święta przypadającego 8 marca.

Maciek, po prostu wow wyglądasz w tym pięknym przebraniu za kobietę; Oczarowana x2, chcę to zobaczyć w całości; Kocie ruchy to może nie są, ale i tak jest super; To się nazywa kobiecość; Diwa - doceniły w komentarzach.