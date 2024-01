Maciej Zakościelny zabrał głos i POTWIERDZIŁ ROZSTANIE z Pauliną Wyką!

hmm 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Klasyka czyli: narobić 2 dzieci, pobawić się trochę w rodzinę, a potem jednak nie znudziło mi się. No i oczywiście to wszystko bez ślubu bo przecież "to tylko papierek, nie potrzebujemy go". Gdyby kobiety podwyższyły swoje wymagania wobec mężczyzn okazało się że na świecie było by zdecydowanie więcej singielek, nie to co teraz kiedy nie bycie w związku oznacza, że coś z tobą nie tak.