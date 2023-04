Grała córkę Edwarda i Belli w "Zmierzchu", po czym zniknęła z show biznesu. Dziś ma 22 lata. Bardzo się zmieniła?

Mackenzie Foy w wieku 11 lat zagrała w "Zmierzchu". Jak dziś wygląda i czym się zajmuje?

Przełom w karierze Mackenzie Foy nastąpił, gdy miała 11 lat, bowiem zagrała wówczas w ostatniej części sagi "Zmierzch", wcielając się w rolę córki Edwarda i Belli - Renesmee Cullen. Fani sagi chwalili produkcję za idealny dobór aktorki do roli. Choć Foy była jedynym dzieckiem na planie, to starano chronić się ją przed światem dorosłych, co było dużym wyzwaniem. W wywiadach opowiadała, jak pracujący z nią aktorzy za każde przekleństwo wypowiedziane przy niej wpłacali drobne datki do specjalnego słoika, które potem wpłaciła na cel charytatywny.