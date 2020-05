Madonna CHOROWAŁA NA COVID-19? "Wszyscy myśleliśmy, że mamy po prostu bardzo poważną GRYPĘ"

Internauci oburzyli się na myśl, że swoim nierozważnym zachowaniem gwiazda mogła narazić zdrowie osób postronnych. Madonna postanowiła więc odnieść się do afery w zeszłą środę, tłumacząc swoim krytykom, co oznacza wynik jej testu.

Nie jestem teraz chora. Kiedy otrzymujesz pozytywny wynik na obecność przeciwciał, oznacza to, że MIAŁEŚ wirusa. Ja ewidentnie też go miałam, bo chorowałam pod koniec mojej trasy koncertowej w Paryżu ponad 7 tygodni temu, współpracujący ze mną artyści też byli chorzy. Wszyscy myśleliśmy, że mamy po prostu bardzo poważną grypę. Dzięki Bogu teraz jesteśmy zdrowi i bezpieczni. Mam nadzieję, że to wiele wyjaśni. Wiedza to potęga - czytamy na oficjalnym profilu artystki.