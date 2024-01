Madonna ma KŁOPOTY. Spóźniła się dwie godziny na koncert. Fani składają POZEW

Madonna miała zaplanowane wejście na scenę o godzinie 20:30. Mimo to pojawiła się na niej dopiero o 22.30, co poskutkowało zakończeniem występu po północy. Część z fanów stwierdziła, że takie zachowanie artystki wpłynęło na zdolność wykonywania obowiązków następnego dnia i wyższe koszty powrotu do domu.

Madonna pozwana przez fanów

Od tych wydarzeń minął już ponad miesiąc, a dziennik "The Guardian" donosi, że dwóch fanów złożyło pozew przeciwko artystce. Opóźnienie koncertu spowodowało, że mieli ograniczoną możliwość powrotu do domu transportem publicznym, przez co musieli zapłacić znacznie wyższą cenę za prywatną opcję. Do miejsca zamieszkania dotarli dość późno, przez co następnego dnia mieli obniżoną zdolność do wypełniania obowiązków zawodowych i rodzinnych.