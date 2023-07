Madonna przerywa milczenie po tym, jak trafiła na OIOM! Pokazuje selfie i wspomina moment, gdy obudziła się w szpitalu (FOTO)

Madonna przerywa milczenie po tym, jak trafiła na OIOM. Poruszające słowa gwiazdy

Od tamtej pory Madonna była kilkukrotnie widziana na ulicach Nowego Jorku, jednak nie zabierała publicznie głosu. Zrobiła to dopiero w poniedziałek. 64-latka opublikowała nowe selfie oraz obszerne oświadczenie, w którym zwróciła się do fanów.

Dziękuję za pozytywną energię, modlitwy i słowa. Czułam Waszą miłość. Jestem na dobrej drodze do wyzdrowienia i jestem niesamowicie wdzięczna za wszystkie błogosławieństwa w moim życiu - zaczęła.

Moją pierwszą myślą, kiedy obudziłam się w szpitalu, były moje dzieci. Moją drugą myślą było to, że nie chciałam zawieść nikogo, kto kupił bilety na moją trasę. Nie chciałam też zawieść ludzi, którzy niestrudzenie pracowali ze mną przez ostatnie kilka miesięcy. Nienawidzę nikogo rozczarować - pisze artystka.

Madonna zdradza, co z jej trasą koncertową

Ujawnia również, co z jej trasą koncertową, która miała wystartować 15 lipca.

Teraz skupiam się na moim zdrowiu i staniu się silniejszą. Zapewniam Was, że wrócę do tak szybko, jak to możliwe. Obecny plan zakłada zmianę harmonogramu północnoamerykańskiej części trasy i rozpoczęcie jej w październiku w Europie - informuje i jeszcze raz dziękuje fanom za napływające masowo ciepłe słowa: