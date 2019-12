Madonna tłumaczy się z odwołania kolejnego koncertu: "Przy każdej piosence, którą zaśpiewałam, odmawiałam modlitwę, aby DOTRWAĆ DO NASTĘPNEJ"

Ramona 1 godz. temu zgłoś do moderacji 18 2 Odpowiedz

Co by nie powiedzieć to kondycję miała i ma doskonała. Ludzie ona ma 60 lat a rusza się lepiej niż pewnie nie jeden hejter młodszy co ja tu wysmiewa. Zobaczymy jak wy będziecie wyglądać w jej wieku i się ruszać.