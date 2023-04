Maffashion i Maciej Musiał w "Wiadomościach" TVP! Oberwało się też Opoździe i Wojewódzkiemu...

Dziewczyna 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Tak, ukarzemy parę gwiazdeczek za reklamy. A na majówkę każdy supermarket ma promocję na piwo w stylu kup 10 to będzie taniej. I jak to się ma do wychowania w trzeźwości? To jest społeczne przyzwolenie na to by się uchlać w majówkę przy grillu, często w obecności dzieci. I co czyni większą szkodę? Post znanej osoby, czy pijany rodzic/pijani rodzice i przekaz, że na każdym spotkaniu w większym gronie musi być alkohol?