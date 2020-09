Maffashion i Sebastian Fabijański kupili NOWY DOM! Świeżo upieczona mama pokazała "gniazdko" na Instagramie (ZDJĘCIA)

Oli 8 min. temu zgłoś do moderacji 5 5 Odpowiedz

Dlaczego ten dom jest wybudowany w systemie betonowych płyt a nie z silki ? Mieszkania z wielkiej płyty budowano w PRL żeby było szybciej . Żelbet jest niezdrowy . Pewnie zapłaciła majątek za ta ruinę :( miałaby faceta z jajami to by wybudował sam jak należy a tak będą żyli w czymś gdzie nawet obrazka nie są się powiesić . Mieszkałam w czymś takim , zrobić dziurkę w ścianie to udarowa wiertarka potrzebna , zasięgu nie ma bo to bunkier hitlera . Masakra