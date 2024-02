Maffashion KŁÓCI SIĘ z fanką o promowanie ciuchów od Balenciagi: "Na twoim miejscu bym to wszystko WYRZUCIŁA"

Amanda 18 min. temu zgłoś do moderacji 14 1 Odpowiedz

Dziewczyny, no błagam , zarząd Balenciage stwierdził że kampania oparta na pedofilii i foty uprzedmiotawiające dzieci są ok, no więc powinien dostać jasny sygnał że NIE są. Jak inaczej ukarać firmę za takie akcje? Tylko świadomy i konsekwentny bojkot nauczy korporacje przyzwoitości. Oni nie pojmują innego przekazu, Julka to prosta dziewczyna i mnóstwa rzeczy nie wie a jeszcze więcej nie rozumie ale jeśli się otwarcie do tego przyznaje i pyta to należy jej kulturalnie i spokojnie wyjaśnić i to napisać. Kardashianki pozbyły się wszystkiego związanego z marką a był to ich ukochany dom mody, Julka też da radę