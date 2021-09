Maffashion o CHRZCIE syna: "MAM DUŻY DYLEMAT"

Kawa na Ławę 32 min. temu zgłoś do moderacji 19 10 Odpowiedz

Ja nie ochrzciłam, chociaż moja rodzina jest kato, więc wyobraźcie sobie jak zostało to przyjęte. Po prostu chcę żyć w prawdzie i w zgodzie że sobą. Nie chodzę do kościoła, nie zgadzam się się ze stanowiskiem KK, to jak kosciol zamiata sprawy pedofilii budzi moje obrzydzenie. I teraz mam odwalona w kremowy garnitur z dzieckiem na ręku mówić, że wychowam je w wierze i patrzeć jak ksiądz dziwnym trafem leje wodę na tzw. trzecie oko mojego dziecka mowiac, że niby zmywa z niego grzech pierworodny. Not my circus, not my monkeys💁🏼‍♀️