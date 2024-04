Maffashion o pocałunkach z Michaelem Danilczukiem: "Nie wiemy, co zrobiliśmy". Mają romans? Tak zareagowała (WIDEO)

Maffashion i Michael Danilczuk zdobyli w 9. odcinku "Tańca z Gwiazdami" 36 punktów i awansowali do finału. O relacji między influencerką a jej tanecznym partnerem spekuluje się od kilku tygodni, kiedy to para zakończyła swoje ogniste tango namiętnym pocałunkiem .

Maffashion komentuje pocałunki ze swoim tanecznym partnerem

Jak w takim razie Maffashion skomentowała wspomniane pocałunki ? Okazuje się, że były to elementy gry nadające całości odpowiedniego charakteru. Influencerka wyjaśniła, że emocje na parkiecie są tak silne, iż nie do końca zdają sobie oni sprawę, jak wypadają przed kamerami.

Pierwszy?! [pocałunek przyp.red.] Przecież w poprzednich tańcach też były pocałunki. Nie wiem... Był? Nie było, nie... Ale musimy zobaczyć, bo my zawsze po wykonanym tańcu nie wiemy, co zrobiliśmy. Są takie emocje, adrenalina, że dopiero wracamy do domu i następnego dnia sobie odpalamy to, co oglądali widzowie [...] - dodała.