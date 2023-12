Maffashion po współpracy Fabjańskiego i "Blu3baby": "Rozpadłam się na KAWAŁKI". Do akcji wkracza Karolina Domaradzka: "WY*ERDALAJ NARCYZIE"

W sobotę informowaliśmy Was o dość nieoczekiwanym sojuszu zawartym między dwoma byłymi partnerami Maffashion. Sebastian Fabijański i niejaki Mateusz "Blu3baby" (obecnie funkcjonujący na Instagramie jako "Twooj Stary") zwarli szyki i wyprodukowali wspólnie teledysk do utworu gwiazdora zatytułowanym "SZATAP", którego przedsmak pokazali właśnie na Instagramie.

Nawiązanie współpracy zawodowej było o tyle osobliwe, że jeszcze kilka miesięcy temu panowie, delikatnie mówiąc, nie darzyli się sympatią. Dopiero po rozstaniu Mateusza i Julki, do którego doszło latem tego roku, twórca wideo spojrzał na byłego "konkurenta" w zupełnie innym świetle i - ku powszechnemu zdziwieniu - obdarzył go sympatią.

Wieść o kolejnym nieoczekiwanym "projekcie" Fabijańskiego była dla Maffashion niczym cios w splot słoneczny. Influencerka postanowiła dać wyraz swojemu rozżaleniu za pośrednictwem Instagrama, ujawniając, że osobliwa kooperacja byłych doprowadziła do tego, że "rozpadła się na kawałki".

I chciałabym, abyście wiedzieli... źle to znoszę psychicznie - napisała. Portale - proszę, nie mieszajcie do tych rewelacji mojego synka. Nie wspominajcie o nim! Nie łączcie nas z życiem i zabawami tamtych dwóch. Chcecie to przeczytać? Ok! Nie daję sobie z tym rady. Może samodzielnie byłabym odporniejsza. Ale nie jako matka.

W kolejnej "storce" Kuczyńska udostępniła kafelek stylistki gwiazd Karoliny Domaradzkiej, która odniosła się do naszego artykułu, udostępniając jego fragment. Kreatorka wizerunku nie miała słów dla Sebastiana i Mateusza, insynuując, że ich działania mają posłużyć temu, by z premedytacją zaszkodzić Maffashion.

Bardzo mi przykro, Julia. Narcyz i jego latająca małpa próbują cię uciszyć, chociaż nic nie mówisz... - napisała Karolina.

Atak Domaradzkiej nie umknął uwadze "Twoojego Starego" (wcześniej "Blu3baby"), który postanowił "wyjaśnić" koleżankę swojej byłej na Instagramie. Mateusz stwierdził, że "Pani Karolina Domaradzka (kimkolwiek jest) jest jak widać świetnym przykładem szerzenia hejtu pod szyldem 'powstrzymywania hejtu'", radząc jej przy tym, że "może lepiej się jednak zająć 'krytykowaniem mody'". Na tym się jednak nie skończyło. Operator osobiście zwrócił się do stylistki, smarując jej długą wiadomość, w której dopytuje, co jest takiego toksycznego i narcystycznego w nawiązaniu współpracy między mężczyznami dzielącymi wspólną eks.

Przepraszam, pewnie i tak zniknę w innych wiadomościach, ale dlaczego uważa pani, że jest to jakakolwiek próba uciszania kogokolwiek? - zaczął. Czy dwóch dorosłych mężczyzn nie mogło się po prostu dogadać i zrobić wspólnego projektu? Znali się, wiedzieli czym się zajmują, jeden potrzebował wideografa, drugi nim jest... Teraz to pani swoim postem i publikacją wiadomości i komentarzy sugeruje knucie intryg, zmowę. Do tego powołując się na artykuł Pudelka. Chciała pani wesprzeć jedną kobietę (tak się domyślam, no chyba, że celem były zasięgi, a to myślę, że się udało), tylko czy w taki sposób nie szerzy pani hejtu (to pojęcie jest pani chyba dobrze znane). Pozdrawiam.

Wiadomość Mateusza została czym prędzej udostępniona przez Domaradzką na jej profilu i opatrzona "życzliwym" komentarzem.

Wyp*erdalaj narcyzie, bojący się, że twoje techniki manipulacji wyjdą na jaw, wraz z technikami innych. Ja p*erdolę. Ci ludzie nie ewoluują, prawda? To są te same schematy. Nawet jak widzą, że już nie działają, to i tak ich używają. Regres totalny. Przerażające - podsumowała.

