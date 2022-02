Maffashion odsyła fanów do nagrania Dzikiego Trenera o Stępień i Rzeźniczaku... "Bardzo MEDIALNA zbiórka"

Ggghh 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Życzę dziecku powrotu do zdrowia. Tylko ono jest tu ważne. Sumienie rodziców to nie moja sprawa. Obiektywnie moje tylko stwierdzić, że na biednych nie trafiło, może Magdalena kasy nie ma, za to Rzezniczak już tak. Jeśli się nie wychyla to jest to najgorszy gatunek człowieka, bo można zmieniać panny jak rękawiczki, nie pochwalam, ale to nie zbrodnia, natomiast pozostawić synka samemu sobie i pozwolić by obcy na niego łożyli to już jest poniżej dna. Mnie by w takiej sytuacji loty helikopterem już tak nie smakowały.