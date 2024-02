Maffashion po raz pierwszy została zapytana o ZWIĄZEK z Bartoszem Bednorzem. "Mam partnera..." (WIDEO)

Maffashion ma na swoim koncie kilka medialnych związków m.in. z Czarkiem Jóźwikiem czy Sebastianem Fabijańskim, który jest ojcem jej syna Bastka. Chociaż influencerka nie miała do tej pory szczęścia w miłości, to wszystko wskazuje na to, że jej serce znów bije szybciej, a to za sprawą Bartosza Bednorza, reprezentanta Polski w siatkówce. Już kilka dni temu pisaliśmy o tym, że w sieci pojawiły się nowe zdjęcia Maff w towarzystwie wspominanego sportowca, z którym ma łączyć ją bliższa relacja.