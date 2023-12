Maffashion po współpracy Fabijańskiego i "Blu3aby": "Rozpadam się na KAWAŁKI". Do akcji wkracza Karolina Domaradzka: "NARCYZ i jego latająca małpa..."

Eva 11 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

Każdy może się zadawać z kim chce rozhisteryzowana madka bosheee. Rozpadasz się na kawałki co za brednie. Wyluzuj kobieto napij się wina a daj innym robić to na co mają ochotę. Nawet jeśli to piosenka twoich ex to nie masz żadnego prawa niczego im zabraniać.Panika przy braciu poczucia kontroli nad innymi to zaburzenie. Wyluzuj złap oddech odetnij się od tego.