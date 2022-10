Maffashion powściągliwie o nowej relacji: "Ja NIE jestem w związku, ale SINGIELKĄ też nie jestem" (WIDEO)

Zrobiono im zdjęcia między innymi na stacji benzynowej, a ostatnio wybrali się na wspólną przejażdżkę, uprzednio maszerując do kontenera ze śmieciami. Mimo że Maff niechętnie opowiada o swoim życiu prywatnym, to nie odmawia sobie udziału w rozmaitych eventach, co niejako wiążę się z jej influencerską pracą. Kuczyńska pojawiła się w miniony wtorek na gali Party Fashion Night i przy okazji opowiedziała Pudelkowi o tym, jaką jest i jaką planuje być mamą. Julka stwierdziła, że stara się być "bardziej wyluzowana, niż jej rodzice".

Będę bardziej wyluzowana, aniżeli moi rodzice, ale to zależy od tematu, zobaczymy też, jaki będzie Bastek, czy będzie więcej przysparzał problemów, czy mniej. Ja np. byłam bardzo dynamicznym, absorbującym dzieckiem, którego wszędzie było pełno, ale dzieci bywają różne (...). Teraz jest bunt dwulatka, więc jest hardcore'owo. Będę starała się być jak najlepszą mamą, czyli to, co robię od samego początku. Będę dostosowywała matczyną rolę do wieku - opowiadała w rozmowie z Michałem Dziedzicem.