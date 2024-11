Internautka do Maffashion rozpływającej się nad Vanessą Aleksander: "POPŁYNĘŁAŚ". Jest odpowiedź

Życzę wygranej osobie, która w tym programie poznała smak tańca. Takiej która, w każdą niedzielę pokazuje praktycznie tyle samo "tańca w tańcu" co jej taneczny partner . Takiej, która zbliżyła się do tego trudnego zawodu, który latami szlifują profesjonaliści. Życzę wygranej osobie, której życie nie opierało się wcześniej na tańcu, a która w tym programie oddała jemu serce. Życzę wygranej osobie, która, nie jeździła na zawody, turnieje taneczne, nie ma medali i statuetek z przeróżnych styli tańca - a tańczy tak, jakby mogła je mieć . Vanesska powodzenia! - pisała Maffashion w najnowszym poście na Instagramie.

Maffashion odpowiada uszczypliwej internautce

Chyba trochę, Maff, popłynęłaś. Studiując aktorstwo, ma się do czynienia z tańcem, również, mając mamę tańczącą na łyżwach, ma się to coś w genach, pracując w teatrze, ma się obycie ze sceną, a pracując w TV z kamerami. Więc nie punktowałabym tak Julki Żugaj, bo jeżeli miałby być ten program sprawiedliwy od A do Z, to powinna być edycja z samymi aktorami, z samymi piosenkarzami itd. Piosenkarce/piosenkarzowi też można zarzucić ze maja do czynienia z tańcem, bo wiele z nich tańczy ze swoimi tancerzami podczas śpiewania. Poza tym może prześwietlmy każdego od przedszkola do dorosłego i zobaczymy czy a nóż niejeden uczestnik "TzG" w przeszłości chodził na zajęcia taneczne i jeździł na konkursy - pisała jedna z internautek.