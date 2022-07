Maffashion TEŻ ZDRADZIŁA Sebastiana Fabijańskiego?! "Rozbiła mój związek i rozbiła swoją rodzinę"

Sebastian Fabijański jest bohaterem kolejnego gigantycznego skandalu obyczajowego, którym żyje obecnie polski internet. Przyparty do muru aktor zdecydował się udzielić nam trwającego ponad 30 minut wywiadu, w którym przyznał się do "skoków w bok" podczas związku z Maffashion. Nazwał swoje postępowanie "haniebnym zachowaniem", nawiązując też do słynnej już wizyty u Rafalali. Później w rozmowie z "Faktem" uciął spekulacje, jakoby zdradził matkę swojego dziecka akurat z transpłciową celebrytką.

Niedługo po premierze wywiadu Fabijańskiego dla Pudelka w niespodziewanym zwrocie akcji Rafalala ogłosiła, że dogadała się z prawnikami gwiazdora, a do żadnego szantażu tak naprawdę nie doszło. Co więcej, o bycie "nie fair" oskarżyła Kuczyńską.

Na tym Rafalala nie zakończyła swojej "krucjaty" przeciw blogerce. Skandalistka od kilku dni sugerowała na swoim profilu, że wbrew ogólnemu przekonaniu Julia również ma coś na sumieniu. Według Rafalali Maff miała potajemnie uwikłać się w romans ze współpracownikiem Macieja Dąbrowskiego z popularnego kanału "Z Dvpy".

Jest mi przykro, że milczą ci, którzy wiedzą, że Julia zdradzała Sebastiana, że miała romans z operatorem kamery kolesia, który prowadzi kanał "Z dvpy", a także na niedawnych nagraniach programu rozrywkowego - twierdzi Rafalala w rozmowie z Plejadą, kontynuując wczorajszy wywód. (...) Akurat z różnych źródeł wiem o jej ostatnich poczynaniach i zachowaniach. Jest to osoba bardzo nie w porządku. Ten świat jest mały. Te informacje się przeplatają z różnych źródeł.

Mało tego, Rafalala jednoznacznie pozytywnie wypowiada się o Fabijańskim: według niej Sebastian "chroni" Maffashion, która w rzeczywistości ma inny wizerunek niż ten, jaki znamy z sieci.

Sebastian jest na tyle miły, że ją chroni i wziął całą winę na siebie. Ten związek nie rozpadł się przeze mnie, tylko przez zdrady Julii - przekonuje skandalistka. Ona zapewne może stracić najwięcej, bo opiera zarabianie na wizerunku, na tej ciepłej, fajnej dziewczynie, która ma dziecko, która się nie wywyższa i która dostała nowy odkurzacz. Prawda jest taka, że najbardziej w tym trójkącie nie w porządku jest właśnie ona. To, że gra męczennicę i niczego nie komentuje to nie dlatego, że nie chce komentować, tylko myślę, że tam jest jakiś układ między nimi, że jeżeli będzie dojeżdżała Sebastiana, to on odsłoni wszystkie karty. Myślę, że o to w tym wszystkim chodzi. (...) Sebastian pokazał jaja, przeprosił, chciał porozmawiać, nie zaatakował, chociaż wie o różnych sytuacjach z Julią. A Julia po prostu milczy, bo boi się otworzyć usta, żeby ludzie myśleli, że ona cierpi.

Jeśli jeszcze nadążacie, dodamy, że Rafalala twierdzi teraz, że... to ona była szantażowana przez Maffashion.

Ta osoba bardzo nieprzyjemnie wypowiadała się prywatnie na mój temat. Nazywała mnie potworem, komentowała mój wygląd, więc wkurza mnie, że udaje jej się zachować wizerunek fajnej dziewczyny. Ona robi to świadomie. Jest dobrym graczem. Jeśli mówi o rozstaniu z Sebastianem, to nie nałoży makijażu, będzie się dukała, będzie mówiła, że jest jej ciężko, ale będzie dobrze. Prowadzi dobrze tę grę. Myślę, że dopiero jak będą konkretne dowody na to, jaką rolę odegrała w tym wszystkim i jakie naciski robiła... Dzwoniła do mnie, atakowała mnie, czułam się przez nią naciskana, szantażowana - czytamy.

Wersję zdarzeń o zdradzie zdaje się potwierdzać oświadczenie partnerki mężczyzny posądzonego o tę zażyłość, które momentalnie obiegło sieć.

Przez jakiś czas zastanawiałam się, czy powinnam w ogóle o tym pisać, ale ostatnie wydarzenia spowodowały, że muszę się tym podzielić - czytamy w poście Izabeli, "tej trzeciej" w domniemanym trójkącie Maffashion-operator-jego dziewczyna. Odpowiadając na wasze pytania: Tak, rozstaliśmy się z Mateuszem i jak część z Was już podejrzewała z plotek, które krążą po internecie, powodem naszego rozstania jest romans z Julią Kuczyńską...

Kobieta twierdzi, że Kuczyńska sama jest winna rozpadu dwóch związków: swojego z Sebastianem i jej - z Mateuszem, pomagającym przy kanale "Z Dvpy".

Sytuacja jest dla mnie trudna i nie będę się dzielić szczegółami - kontynuuje. Nie mam po prostu siły odpowiadać na wszystko. Nie wysyłajcie mi ich wspólnych relacji, bo niedobrze mi się robi, jak na nich patrzę. Nie znam Julii osobiście, ale nie mam do powiedzenia nic dobrego o osobie, która świadomie w*ieprza się z butami w moje życie i mi je r*zpieprza... Rozbiła mój związek i rozbiła swoją rodzinę, bo wiem, że dopiero wtedy, gdy jej narzeczony się o tym dowiedział, miała "odwagę" się z nim rozstać. Nie chcę go bronić, bo też ma pewnie swoje za uszami, ale pomimo całego g*wna, które wylało się na niego, zachował to dla siebie. Ja nie jestem taka dobroduszna.

Izabela postanowiła też osobiście (i publicznie!) zwrócić się do Kuczyńskiej, prosząc ją o zaprzestanie wysyłania dziwnych komunikatów.

Może przyjdzie taki czas, że będę umiała spojrzeć na to z boku i to zrozumieć, na ten moment nie jestem w stanie... zdrada to zdrada i nie widzę usprawiedliwienia... Mam tylko jedną prośbę - do ciebie Julia - jeśli to czytasz... przestań oznaczać mnie w swoich relacjach, nie wrzucaj już królików (tak, wiadomość dotarła), bo to jest żałosne i perfidne z twojej strony... nie jestem w stanie zrozumieć, jak kobieta, która sama była zdradzana, jest w stanie zafundować coś takiego drugiej kobiecie... - zakończyła.

Postanowiliśmy skontaktować się zarówno z Julią, jak i z autorką sensacyjnego oświadczenia. I o ile Kuczyńska nie odpisała także i na tę wiadomość, Izabela opisała nam swoją wersję zdarzeń.

Dostaję masę wiadomości, że zrobiłam to, żeby się wybić, co jest mega krzywdzące - napisała. O całej sytuacji wiem od ponad trzech tygodni, ale nie miałam zamiaru tego upubliczniać. Boli mnie, że w całej sytuacji, w której tak naprawdę Julia zachowała się nie w porządku w stosunku do mnie, jeszcze mnie atakuje.

Coś nam się wydaje, że sprawa dopiero się rozkręca... Też jesteście w szoku?

