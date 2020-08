Maffashion tłumaczy się z FALUJĄCEJ SZAFKI na zdjęciu: "Chciałam usunąć to, co stało za mną" (FOTO)

Hhh 50 min. temu zgłoś do moderacji 140 1 Odpowiedz

Wszytko ma pokaz, nie wiadomo co jest prawda co nie. Przerabianie zdjęć żeby maskować rzeczywistość to już chleb powszedni. A najgorsze jest to ze normalni ładni ludzie maja przez to kłamstwo kompleksy.