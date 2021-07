Maffashion wspomina swój związek z aktualnym chłopakiem JULII WIENIAWY. "Byliśmy razem ponad dwa lata"

kaka 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie cierpię takich lasek. Julce na pewno bardzo fajnie jest czytać jak to tej pannie było miło z jej facetem. Po co to mówić? Chce zaznaczyć, ze miała go pierwsza i teraz protekcjonalnie ocenia ich związek?