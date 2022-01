Maffashion weryfikuje ślubne plany i zdradza, czy jej syn Bastek został OCHRZCZONY: "Najgorzej, to robić coś za namową innych"

Choć związek Julii Kuczyńskiej "Maffashion" i Sebastiana Fabijańskiego początkowo wydawał się wielu osobom projektem o wyjątkowo krótkiej przydatności do spożycia, prędko okazało się, że influencerka i ekscentryczny artysta całkiem nieźle potrafią się dogadać. Para nadal wychowuje razem synka Bastka i póki co nic nie zwiastuje, aby czarnowidztwo życzliwych obserwatorów show biznesu miałoby się w najbliższym czasie spełnić.

Nie jest jednak tajemnicą, że ani Sebastianowi, ani tym bardziej Maff przed ołtarz raczej się nie spieszy. Kuczyńska po raz kolejny została wywołana do tablicy w związku z brakiem pierścionka na palcu w ostatnią niedzielę, kiedy to zorganizowała na swoim instagramowym profilu serię ekspresowych pytań z kategorii "prawda czy fałsz". Na pierwszy ogień poszło hasło: "chcesz wyjść za mąż". Odpowiedź, która padła, okazała się co najmniej nieoczywista.