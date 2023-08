Maffashion zapewnia, że NIE DOSTAJE alimentów na syna i przyznaje: "Nie ma też żadnej opieki naprzemiennej"

Maffashion o alimentach. Postawiła sprawę jasno

Zanim przejdę do najważniejszego. Chciałabym zaznaczyć, że alimenty to nie jest coś, co ustala kobieta, a coś, o czym decyduje i co ustala sąd. Chyba że byli partnerzy umawiają się między sobą w tym temacie. Alimenty na dziecko są alimentami na dziecko! Dalej. Alimenty nie są kwestią naciągania, a obowiązkiem związanym z byciem rodzicem i konkretną sytuacją. Nie chcę też długo rozwodzić się nad tak oczywistymi kwestiami, jak to, że to kobieta rodzi, to kobiety ciało "poświęca się" do stworzenia nowego człowieka, to ciało bezpowrotnie się zmienia, niekiedy traci na zdrowiu, traci czasem na powszechnie określanej atrakcyjności, itd. Zmieniają się także możliwości kobiety po porodzie. Możliwości związane z życiem zawodowym - kontynuowała.