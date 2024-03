Maffashion zdradza, jak się czuje w roli samodzielnej matki: "Mam w tym wprawę" (WIDEO)

Maffashion ujawnia prawdę na temat samodzielnego macierzyństwa

Gdybym chciała o tym powiedzieć dokładniej, to by to było na wizji. To miało być ujęte w słowa. Każdy człowiek ma jakieś swoje cięższe momenty. Ja swoje spaliłam i życzę innym osobom, żeby jak ta wiosna się odrodzili - wyjaśniła Pudelkowi Maffashion.