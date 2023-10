Maffashion znów zaskoczyła przebraniem na Halloween. Zainspirowała się... braćmi Kaczyńskimi. Fani doceniają: "Jesteś MISTRZYNIĄ" (FOTO)

Maffashion zaskoczyła kreacją. Przebrała się za...Kaczyńskiego

Na Instagramie Maffashion pojawił się post, w którym blogerka paradowała po Warszawie w stroju nawiązującym do bohaterów książki i filmu "O dwóch takich, co ukradli księżyc". W filmowej produkcji w role Jacka i Placka wcielili się Lech i Jarosław Kaczyńscy. Blogerka starannie odwzorowała strój jednego z braci i nie zapomniała również o księżycu. W poście wyznała, co skłoniło ją do przebrania się za "Kaczyńskiego".