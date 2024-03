Magda Gessler DOKAZUJE pod prysznicem W SAMYM RĘCZNIKU! (ZDJĘCIA)

Każdy, kto śledzi poczynania Magdy Gessler , wie, że restauratorka regularnie udziela się w mediach społecznościowych i publikuje dość "nieoczywiste" treści. Tym razem z okazji Dnia Kobiet gwiazda "Kuchennych rewolucji" postanowiła złożyć swoim fankom życzenia , które, podobnie jak ona sama, do przeciętnych nie należały.

Drogie Kobiety! Pokochajcie się! To jedyna droga do wspaniałego życia pełnego uśmiechu, radości. Jeśli pokochacie siebie, reszta stanie się prostsza, świat też Was pokocha! Bądźmy odważne, nie bójmy się żyć! Nie odpuszczajmy! Nie stawiajmy granic, cieszmy się swoją kobiecością. Bądźcie najlepszą wersją siebie, nie tylko w Dzień Kobiet, codziennie. Besos dla dużych i małych kobiet - napisała na Instagramie.