Magda Gessler mówi, które plotki ją bolą: "Wkurzają mnie na maksa" (WIDEO)

Jeszcze nie slyszalam, zeby ktoras z celebrytek siebie nie chwalila. Jakiez one sa mile, jakiez empatyczne i te de i te pe. Jak bardzo kochaja ludzi, jak prowadza rozne fundacje i wogle i w szczegole. W koncu okazuje sie, ze maja wszystkich maja gleboko gdzies, chociaz w wielu przypadkach mogly by pomoc. No, ale po co? Wystarczy stanac na sciance, opowiedziec o sobie rzewna historie i gra.