Magda Gessler obrusza się na sugestie internautów, jakoby POWIĘKSZYŁA USTA...

Na przestrzeni lat internauci coraz głośniej sugerują jednak, że Magda Gessler nie tylko rewolucjonizuje restauracje, lecz także wyraźnie "zrewolucjonizowała" własną aparycję . W komentarzach pod postami celebrytki pojawia się sporo komentarzy dotyczących jej wyglądu, w których przewijają się oskarżenia o zamiłowanie do medycyny estetycznej czy słabość do doczepów. Restauratorka konsekwentnie jednak temu zaprzecza .

Zobacz także: Zero od jurorów z Ukrainy oraz co pogrążyło Ochmana

Wygląda zresztą na to, że plotki na temat rzekomych poprawek dotarły w końcu do samej Magdy, która raczej nie jest nimi zachwycona. Zareagowała bowiem dość nerwowo, a poszło tym razem o sugestie, jakoby telewizyjna rewolucjonistka powiększyła usta . Podobne głosy pojawiają się już od dawna, jednak Gessler postanowiła w końcu położyć kres domysłom.

Samochodem jadąc... selfie trzasnęłam... i raz na zawsze moimi ustami, zamknę Wasze usta. Kolejny raz muszę się odnieść. Koniec z fałszem i atakami na mnie. Coś banalnego, co nie powinno być w ogóle tematem dyskusji - jest. Hejterzy teraz uśmiechają się od ucha do ucha! Moje usta. A dla Was - dziubek, krzywe, za blade, za czerwone!... Za duże, nie symetryczne, zrobione... za małe, ciągle niezaakceptowane! Czytam wasze komentarze pod ostatnim zdjęciem. Nie wierzę. Apeluję! Kto chce hejtować - DO WIDZENIA! - napisała w swoim stylu Magda.