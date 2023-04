Magda Gessler pozuje BEZ MAKIJAŻU w środku nocy i przyznaje: "Za późno chodzę spać!"

Magda Gessler publikuje zdjęcie w środku nowy. Pokazała się bez makijażu

Na opublikowanym przez Gessler zdjęciu można co prawda delikatny makijaż powiek, bez wątpienia daleko mu jednak do mocnego make-upu, do którego przyzwyczaiła nas celebrytka. Warto dodać, że to nie pierwszy raz, gdy celebrytka pokazuje się światu w nieco innej odsłonie niż zazwyczaj. Niedawno restauratorka pokazała na przykład fanom, jak jej fryzura prezentuje się po burzy.