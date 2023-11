Magda Gessler PRZEGRAŁA w sądzie: "Sprawa ma dla mnie wymiar osobistej straty…"

kibic wawa 13 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

No nie wiem, bo niestety to zdjęcie nie jest w celach społecznych pokazywane na portalach dla "podparcia" wyroku. Jeśli to fotka artystyczna Waltera zrobiona u tej Papp w atelier, to niech będzie. Bo jakiś wkład miała. No ale jeśli go po prostu sfotografowała w miejscu publicznym... To ma prawo - z poplecznictwem sądu, niestety - takie zdjęcie "sprzedawać", w tym dla Gessler, bez zgody zainteresowanego lub jego spadkobierców??