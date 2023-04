Magda Gessler zapewniała, że chrzestnym Tadeusza Müllera jest Javier Solana. Prawda jest zupełnie INNA...

kątem/oka / 9 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

......... już przestańcie z tymi fanami w Polsce / .. bo można się zsikać ze śmiechu ... fani .. ta ma,, tamten też ma .. okulary 3 kłaki .. ale ma fanów .. / .. a jak co do czego ... to jadą jak na prosiaku .. pier.. takich fanów