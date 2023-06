Magda Mołek melduje się na Strajku Kobiet: "Chcemy lekarzy, nie misjonarzy"

ona 7 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Nawet w atykule na onecie lekarze wypowiadają się, ze przeciez nie chodzi o to, ze medycy boją się więzienia, to w końcu inleligentni ludzie i potrafią czytac. Chodzi o atmosferę w pracy i niechęć przed podpadnięciem szefowi! Bo PiS wszędzie wpakował swoich dyrektorów - do szkół, do policji, do szpitali, do urzędów, do stadniny nawet. I jeszcze nawet trochę mogę zrozumiec... podpadnięcie szefowi ...nic miłego i moze nawet zachwiac karierą.... ale za cenę życia dziewczyny????!!! I nikt się tam odważniejszy nie znalazł, ani jeden i sobie spokojnie umarła pod opieką...