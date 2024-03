Magda Mołek ROZWODZI SIĘ z mężem! Kim jest Maciej Taborowski?

Qwerty 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Komentarze "coz życie"... No niby tak i wiadomo ze jak związek przemocowy to dobrze siebie ratować ale... Ile związków mozna naprawić ale sie to odpuszcza. Rozstania są traumami w życiu. Dlaczego tak jest? Bo gdybyśmy wchodzili do tych związków dojrzali na nie, z świadomością ze to ciągła praca, szacunek do siebie, właśnie te "coz życie" w ktorym sie wspiera siebie nawzajem. Idzie sie obok siebie a nie wybiega albo gdy ktos upadnie zostawia go w tyle. To decyzja i odpowiedzialność a nie korzyści dopóki mi to pasuje i nie znajde lepszych. Ale na to za mało kto jest dojrzaly. I przez to coraz mniej miłości na tym świecie.