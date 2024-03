Magda Mołek udzieliła PIERWSZEGO WYWIADU po ogłoszeniu rozwodu. Wspomniała o synach. "Nie radzę sobie z tym"

Zobacz także: Ostaszewska mówi o zmianach w Polsce, TVP i apeluje do polityków. Padły mocne słowa

Magda Mołek szczerze o macierzyństwie

Kilka dni po upublicznieniu informacji o rozstaniu z mężem Mołek udzieliła wywiadu Aleksandrze Kwaśniewskiej. A przynajmniej wtedy rozmowa trafiła do sieci, choć nie wiadomo, kiedy dokładnie powstało nagranie. Dziennikarka jak zawsze nie mówiła o mężu. Zrobiła jednak wyjątek i po raz pierwszy od dawna poruszyła publicznie wątek swojego macierzyństwa .

Nie wiem, jak [się wychowuje chłopców na wrażliwych ludzi - przyp. red.]. Nie radzę sobie z tym. Jest parę książek na rynku, ale to jest wszystko teoria. Praktyka to jest zupełnie inny rozdział [...] Ja wiem jedno: dzieci są takie jak my, wynoszą z tej przestrzeni, w której przebywają swój pomysł na życie. Ja chcę, żeby oni widzieli mnie jako tę osobę, która zawsze staje po swojej stronie - podkreśliła.