Magda Pyznar pozuje na tle WIĘZIENIA i ogłasza ZARĘCZYNY: "Powiedziałam "tak"!"

"Warsaw Shore" to program, którego uczestnicy spędzają czas na imprezowaniu do białego rana i uprawianiu przypadkowego seksu. Show wypromowało wielu trzecioligowych celebrytów, którzy próbują utrzymać się w przestrzeni medialnej. Ich aktywność skupia się głównie wokół Instagrama, gdzie relacjonują swoje życie oraz promują rozmaite produkty i usługi.

Jedną z osób, które zaistniały dzięki udziałowi w "Warsaw Shore", jest Magda Pyznar. Po zakończeniu przygody z reality show celebrytka miała problem z nadużywaniem alkoholu i - jak sama przyznawała w wywiadach - była w rozsypce. W pewnym momencie postanowiła całkowicie zmienić swoje życie - wyprowadziła się do Hiszpanii, odstawiła alkohol, zaczęła ćwiczyć i zdrowo się odżywiać. Obecnie spełnia się jako influencerka i autorka kryminałów.

Wątek kryminalny pojawił się też w życiu prywatnym Magdy. Podobnie jak bohaterka jej powieści, związała się z mężczyzną, który miał problemy z prawem. Celebrytka zaszła z nim w ciążę, a tuż po narodzinach córki ukochany Magdy został aresztowany. Pyznar ciężko to przeżyła.

Pomimo tego, że byłam silna i miałam ogromne wsparcie wszystkich dookoła, to miałam takie myśli, że wyjdę po prostu i skoczę z balkonu - wyznała w jednym z wywiadów.

Zaręczyny za murami więzienia

Teraz w życiu Magdy ponownie zaświeciło słońce. Celebrytka właśnie pochwaliła się na Instagramie, że jest... zaręczona. We wpisie dała do zrozumienia, że do oświadczyn doszło w więzieniu.

Powiedziałam "tak"!!! Zawsze mówiłam, że chcę to zrobić inaczej niż wszyscy i dziś moje marzenie zostało spełnione i to w najbardziej zwariowanym miejscu! Nie ma piękniejszego i bardziej dojrzałego uczucia niż to, które nas połączyło. Kocham go i jestem szczęśliwa!!! - napisała.

Pod zdjęciem celebrytki na tle więziennego muru pojawiła się lawina komentarzy.

Niech te mury będą świadkiem waszej dozgonnej, prawdziwej miłości; Nie mam pojęcia, jak on to załatwił, ale WOW! Super; Miejsce to sprawa drugorzędna. Najważniejsze jest pokrewieństwo dusz; Gratulacje kochani!!! To teraz ślub za murami - piszą fani Magdy.

Pojawiły się też jednak sceptyczne głosy.

Jeśli Twój partner siedzi w więzieniu, to znaczy, że kogoś zranił, skrzywdził, okradł lub oszukał. W związku z czym, nie rozumiem zachwytu - padło w komentarzach.

Myślicie, że to będzie historia z "happy endem"?

