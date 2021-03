Magda Welc POWRACA z nową piosenką! Tak dziś wygląda zwyciężczyni "Mam Talent" (FOTO)

Programy typu talent show wciąż cieszą się w Polsce sporą popularnością. Nie jest tajemnicą, że dzięki telewizyjnym konkursom w polskim show biznesie rozpoczęło się wiele karier, zwłaszcza wokalnych. To właśnie tym sposobem w mediach zaistnieli m.in. Dawid Podsiadło, Michał Szpak, Daria Zawiałow, a nawet nasz tegoroczny reprezentant na Eurowizji, Rafał Brzozowski.

Nie patrzę wstecz to już drugi wydany w ostatnim czasie singiel Magdy. Utwór powstał we współpracy z kompozytorem i producentem, Mariuszem Ostańskim i jest kolejną zapowiedzią debiutanckiego albumu Welc. Na YouTube Magda opublikowała również teledysk do nastrojowej ballady, którego bohaterką jest ona sama. Dzięki klipowi możemy więc zobaczyć, jak wokalistka zmieniła się przez lata.