Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk flirtują jak nigdy pod urodzinowym postem. "Mój chłopaku..." (ZDJĘCIA)

Wspomniana sytuacja miała miejsce w czwartek, kiedy to Banasiuk obchodził 38. urodziny . Z tej okazji Boczarska postanowiła opublikować na Instagramie serię wspólnych zdjęć z ukochanym. Na fotografiach można zobaczyć kadry z ich podróży, nie zabrakło również ujęcia z małym Heniem. Gwiazda opatrzyła post życzeniami, w których nawiązała do wspólnych wypadów i nazwała go swoim "chłopakiem" .

Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk flirtują ze sobą na Instagramie

Cudni jesteście; Fajni jesteście razem, pamiętam Waszą dobrą energię z Fuerty - najlepszego; Co za power couple. Uwielbiam Was; Piękna para; Fajna z Was rodzinka; Serce się cieszy, patrząc na Was; Świetna z Was para. Widać chemię między Wami, a to bardzo ważne - pisali internauci.