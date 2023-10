Magdalena Boczarska o różnicy wieku w związkach: "Kobieta z młodszym partnerem budzi zdziwienie, jakby było to coś egzotycznego"

Kasia 24 min. temu zgłoś do moderacji 15 4 Odpowiedz

W Polsce niestety kobieta traktowana jest jako ktoś gorszy. Zauważyłam,że faceci Polacy , przeciętnej urody, malo wysportowani mają czesto mega wysokie wymagania co do kobiet. Ma byc szczupla , po ciazy od razu rozmiar 36, zadbana, najlepiej caly czas usmiechnieta i czynna całą dobę. Dlatego my kobiety czesto popadamy w kompleksy, bo nie jestesmy szanowane i doceniane przez partnerów. Stąd często jak wchodzimy w pewien wiek, zaczynamy sie bac, ze facet nas zostawi dla mlodszej. A dlaczego np nie boi sie facet,ze moze akurat to jego sie zostawi. To jest wedlug mnie chore i same kobiety myslac w ten sposob i ciagle facetowi nadskakując robia nam po prostu złą robotę. Przestańmy podkładać sie facetom, zacznijmy się szanować, starzeć z godnością, bo to już się naprawdę wymknęło spod kontroli.