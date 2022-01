Magdalena Boczarska pozuje NAGO! "Bądźmy dobrzy dla swojego ciała" (FOTO)

Antje 25 min. temu zgłoś do moderacji 15 1 Odpowiedz

Ehh, tylko później nie walczmy o to by faceci przestali nas traktować przedmiotowo, wyłącznie jak chodzące obiekty seksualne, narzędzia do zaspokojenia swoich fantazji. Ja od dawna nie walczę, bo to nie ma sensu. I tak jakaś panienka rozbierze się do rosołu, bo rzekomo walczy o dzieci, zwierzęta itd. albo dopisze do tego jakąś jeszcze głębszą ideologię. Nie możecie walczyć w ubraniu? Jakoś nie widuję zdjęć roznegliżowanych facetów w internecie. A no tak, faceci mają trochę oleju w głowie i ciągle to powtarzają, ale wtedy wtrącacie się wy i chcecie im wmówić, że my przecież jesteśmy takie same i też możemy wykonywać tę samą pracę, mieć te same prawa, te same pieniądze itd. Nie, nie możecie, bo nigdy faceci nie spojrzą na was poważnie, nie zauważą niczego głębszego niż roznegliżowane ciało.