Magdalena Cielecka do roli w filmie musiała ŚCIĄĆ WŁOSY. Wyznała, jak na nową fryzurę zareagował Bartosz Gelner...

51-letnia aktora od dłuższego czasu przygotowuje się do roli kobiety chorej na raka , którą zagra w filmie Sławomira Fabickiego "Lęk" . Cielecka kojarzona była z pięknymi, długimi blond włosami, tym razem musiała je ściąć na krótko. Nie ukrywała, że mocno to przeżyła.

To obcięcie włosów chodziło mi po głowie od czasu do czasu, ale nigdy nie miałam dość odwagi, ani też wyzwania i powodu do tego, by to zrobić. I oczywiście trochę się tego bałam, tego, jak to będzie, jak będę wyglądać, jak się będę czuła, czy będę się podobać swojemu chłopakowi, czy sobie się będę podobać... - wyznała Cielecka w rozmowie z Mołek.