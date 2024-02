Magdalena Cielecka otwiera się na temat związku z Bartoszem Gelnerem w "Pytaniu na Śniadanie": "Trudno tego uniknąć..."

🐹🐹🐹 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

On jest przystojny ale bez osobowości.Az trudno uwierzyć że taka niemota bez poweru jest aktorem. Cielecka robi za matkę i kochankę a synkowi się to podoba. Obiadek podany do stosowania lub, skarpetki uprane i ułożone w regale. Wraca do domu i mówi jestem taki zmęczony. Cielecka odpowiada połóż się do łóżka i odpocznij a ja zajmę się wszystkim