Magdalena Cielecka schudła 8 kilogramów na restrykcyjnej diecie. "ZACZĘŁAM SŁABNĄĆ, nie miałam siły"

Życie, 25 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

zaskakuje, czasami. No tak, niby poczuła ten ból, szczęście, że to odchudzanie do roli, z drugiej strony dziwię się aktorom grających chorych na raka. Zastanawiam się kto to ogląda. Choroba nowotworowa, chemia, naświetlanie, to dopiero hardcore, człowiek leży i kwiczy. Kto nie przeżył, no nic, właściwie człowiek jak ma szczęście, wszystko przeżyje 😉, potem po malutku zdrowieje i cieszy się życiem. Oby nigdy więcej. Zdrówka wszystkim.