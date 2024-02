Magdalena Lamparska bawiła się na ślubie Olgi Bołądź. Pokazała zdjęcia i zaliczyła MAŁĄ WPADKĘ. "Co to był za bal" (FOTO)

Olga Bołądź wyszła za mąż. Magdalena Lamparska pokazała zdjęcia z ceremonii

Miłość wszystko zwycięży! To największa radość móc być obok Was! Olguniu, moja najdroższa! Kuba, kochany nasz! Gratulujemy Wam! Niech Wam się pięknie żyje RAZEM - napisała Lamparska, dołączać do wpisu hasztagi "małżeństwo jest sexy" oraz "rodzina to jest siła".