Magdalena Lamparska jest w CIĄŻY!

Ula 22 min. temu

Te kobiety (bo głównie kobiety tak mówią) które uważają, że Ukraina powinna odpuścić żeby zatrzymać wojnę... Czy wy na głowę upadłyscie? Idziecie po linii najmniejszego oporu to domena SŁABYCH ludzi. Jak ja przyjde do waszego domu i "powiem oddaj mi go bo to mój dom" to też mi go dasz bo nie chcesz żebym cię zbiła. A ja powiem "dzięki fraje rze"... Wasza gIupota poraża. Wschodnia część Ukrainy już jest rusyfikowana.Nie ma Twojego miasta w którym się urodziłaś, nie ma twojego kraju. Przegrywy życiowe które jak będzie wojna uciekną a potem nie będzie do czego wrócić bo będzie tu Rosja. I pewnie jeszcze skandują coś o "siłle kobiet". Przestańcie przynosić wstyd. Tylko ta babka będzie silna która jak będzie wojna nie ucieknie. Już nawet nie mówię o mężczyznach. Fraj.ertwo się rozpanoszyło. Wstyd.