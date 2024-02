Magdalena Lubacz prezentuje, "jak DAMA powinna jeść kolację za 4 TYSIĄCE?". Oberwała i została WYŚMIANA (WIDEO)

Magdalena Maluba uczy, jak jeść kolację za 4 tysiące złotych

Kolacja za 4 tys.? Czy to żart? Ciągle zaznaczasz, ile co kosztuje. Niestety, wyznacznikiem damy nie są pieniądze. Jeżeli tego nie rozumiesz, nie powinnaś nazywać siebie damą; Dama to sposób zachowania, a nie tego, ile wydaje; Ludzie nie powinni jeść takich biedactw, które na żywca są wrzucane do wrzątku - czytamy w komentarzach.