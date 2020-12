Magdalena Lubacz z "Projektu Lady" RAPUJE KOLĘDĘ! "Jeśli zepsułam wam święta, to przepraszam"

Magdalena Lubacz ponad dwa lata temu wygrała trzecią edycję Projektu Lady. Do programu weszła jako wulgarna imprezowiczka, a wyszła z niego jako skromna i ułożona "dama". Zdaniem mentorek to właśnie Magda przeszła największą przemianę "na wielu poziomach" i zasłużyła na to, aby do samego końca zachować perły.